В Киеве маршрутчик поехал с зажатой дверью девочкой, чтобы обогнать троллейбус "конкурента"

В Киеве в маршрутке водитель маршрутки чуть не травмировал 7-летнюю девочку, зажав ребенку руку дверьми во время выхода из траспорта, после чего нажал на педаль газа и поехал дальше. Про инцидент рассказала возмущенная мама пострадавшей школьницы.

Анна Свистунова в сообщении в Facebook-паблике "Типичное Голосеево" предупреждает жителей столицы о неадекватном водителе и призывает быть осторожными.

Речь идет о маршрутке № 507, которая курсирует между ж/д вокзалом "Южный" и Государственным музеем народной архитектуры и быта в Голосеевском районе возле Пирогова.

Женщина рассказала, что ехала в транспорте с дочерью на музыкальные занятия, и на остановке на улице Колпака в Печерском районе начали выходить, но водитель закрыл двери, не дожидаясь выхода ребенка.

"Прищемил ей руку и начал продолжать движение!!! Я ее держала за руку! Пассажиры маршрутки начали кричать, я со своей стороны чуть не разбила ему окно... пока он не остановился", - пишет она.

Как после инцидента объяснил свой поступок сам водитель, сзади ехал троллейбус, поэтому он торопился забрать людей на следующей остановке - иначе те могли бы дождаться общественного транспорта и сесть на него.

"Мы выходили быстро, ребенку уже 7 лет... не заметить нельзя было! В маршрутке все сидели... ничего не загараживало обзор водителю! Как такое вообще может быть!" - возмущается Свистунова.

Также она добавила, что не редко становится свидетельницей попыток маршруток обогнать друг друга и трамваи, не дожидаясь выхода пассажиров.

"Кого вообще берут в водители? И как долго такое будет продолжаться?! Люди, будьте осторожны", - говорится в публикации.

В Киеве водитель марштурти прищемил дверьми руку ребенку, пока он выходил, и поехал (Фото: facebook.com/glsvkyiv)