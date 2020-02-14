У Києві маршрутник поїхав із затиснутою дверима дівчинкою, аби обігнати тролейбус "конкурента"

У Києві в маршрутці водій маршрутки ледь не травмував 7-річну дівчинку, затиснувши дитині руку дверима під час виходу з транспорту, після чого натиснув на педаль газу і поїхав далі. Про інцидент розповіла обурена мама постраждалої школярки.

Анна Свистунова в повідомленні в Facebook-пабліку "Типове Голосієво" попереджає мешканців столиці про неадекватного водія і закликає бути обережними.

Йдеться про маршрутку № 507, яка курсує між залізничним вокзалом "Південний" та Державним музеєм народної архітектури і побуту у Голосіївському районі біля Пирогове.

Жінка розповіла, що їхала в транспорті з дочкою на музичні заняття, і на зупинці на вулиці Ковпака в Печерському районі почали виходити, але водій закрив двері, не чекаючи виходу дитини.

"Прищемив їй руку і почав продовжувати рух!!! Я її тримала за руку! Пасажири маршрутки почали кричати, я зі свого боку ледь не розбила йому вікно... поки він не зупинився", - пише вона.

Як після інциденту пояснив свій вчинок сам водій, ззаду їхав тролейбус, тому він поспішав забрати людей на наступній зупинці - інакше ті могли б дочекатися громадського транспорту і сісти на нього.

"Ми виходили швидко, дитині вже 7 років... не помітити не можна було! В маршрутці всі сиділи... нічого не загараживало огляд водієві! Як таке взагалі може бути!" - обурюється Свистунова.

Також вона додала, що не рідко стає свідком спроб маршруток обігнати одна одну і трамваї, не чекаючи виходу пасажирів.

"Кого взагалі беруть у водії? І як довго таке продовжуватиметься?! Люди, будьте обережні", - йдеться у публікації.

У Києві водій марштурти прищемив дверима руку дитині, поки вона виходила, і поїхав (Фото: facebook.com/glsvkyiv)