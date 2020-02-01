В Киеве маршрутчик обматерил и высадил пассажирку из-за украинского языка: фото "героя"

В Киеве водитель маршрутки грубо нахамил пассажирке после ее просьбы разговаривать на украинском языке. Мужчина ответил ей матом, а после высадил из транспорта.

Про инцидент рассказала Галина Зоря, также опубликовав в Facebook фото маршрутчика.

По словам женщины, вечером она ехала в автобусе №233 (ул. Лесковская - ст. м. "Лесная"). Было поздно, и кроме нее других пассажиров в салоне не было.

На конечной остановке на Лисковской водитель отреагировал на просьбу говорить на государственном языке крайне странно, и со словам "пошла на х**, б**дь, выйди на х**, с**а" просто ее высадил.

"Я была одна, и поздно уже. Остановка конечная. Три автобуса и три водителя. Они собрались вместе, сказали, что автобус сломался и высадили меня. Я пересела на 418-ю, приехала на Лесную и там стояла "сломанная" маршрутка, и подонок, который меня высадил, спокойно набирал людей в автобус", - говорится в публикации.

Пани Галина добавила, что там же и сделала фотографии.

В Киеве маршрутчик нахамил женщине из-за украинского языка (Фото с Facebook-страницы Галины Зори)

"Возможно, я не совсем понятно описала. Я просто в шоке. Где я? В какой стране? Кто эти люди, которые так ненавидят мой язык? Сегодня из автобуса... завтра из собственного жилья... из жизни..." - негодует женщина.

Пользователи сети также возмущаются подобным отношением и поведением водителя.

В Киеве маршрутчик нахамил женщине из-за украинского языка (Фото с Facebook-страницы (Скрин комментариев с Facebook-страницы Галины Зори)