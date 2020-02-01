У Києві маршрутник обматюкав і висадив пасажирку через українську мову: фото "героя"

У Києві водій маршрутки грубо нахамив пасажирці після її прохання розмовляти українською мовою. Чоловік відповів їй матом, а після висадив з транспорту.

Про інцидент розповіла Галина Зоря, також опублікував у Facebook фото маршрутчика.

За словами жінки, ввечері вона їхала в автобусі №233 (вул. Лісківська - ст. м "Лісова"). Було пізно, і крім неї інших пасажирів у салоні не було.

На кінцевій зупинці на Лісківській водій відреагував на прохання розмовляти державною мовою вкрай дивно, і зі словами "пішла на х**, б**дь, вийди на х**, с**а" просто її висадив.

"Я була одна, та й пізно вже. Зупинка кінцева. Три автобуси і три водії. Вони згуртувались, сказали, що автобус зламався і висадили мене. Я пересіла на 418-й, приїхала на Лісову і там стояла "поламана" маршрутка, і покидьок, який мене висадив, спокійно набирав людей в автобус", - йдеться у публікації.

Пані Галина додала, що там ж і зробила фотографії.

У Києві маршрутник нахамив жінці через українську мову (Фото з Facebook-сторінки Галини Зорі)

"Можливо, я не зовсім зрозуміло описала. Я просто в шоці. Де я? В якій країні? Хто ці люди, які так ненавидять мою мову? Сьогодні з автобуса... завтра з власного житла... з життя..." - обурюється жінка.

Користувачі мережі також обурюються таким ставленням і поведінкою водія.

У Києві маршрутник нахамив жінці через українську мову (Скрін коментарів з Facebook-сторінки Галини Зорі)