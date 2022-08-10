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В Киеве малолетний ребенок во время пожара спас родителей: как это произошло (фото)

Ребенок в Киеве спас родителей во время пожара (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Киеве в Дарницком районе в среду, 10 августа, малолетний ребенок спас родителей во время пожара. В частности, малыш проснулся из-за запаха дыма и разбудил родных.

Об инциденте рассказали в пресслужбе столичной ГСЧС.

Так, пожар произошел на улице Ларисы Руденко, 3Б.

По информации спасателей, сообщение о пожаре в многоэтажном доме к ним поступило около 9.00.

По прибытии на место происшествия было установлено, что возгорание произошло в одной из квартир на 4-м этаже 18-этажного жилого дома.

"В 09:11 спасатели локализовали пожар на площади 5 квадратных метров и в 09:20 - ликвидировали", - рассказали в ГСЧС.

Также отмечено, что в квартире находилась семья, которая на момент пожара спала. От запаха дыма проснулся малолетний ребенок и разбудил родителей.

После этого все покинули квартиру до прибытия пожарных. Причину возгорания устанавливают правоохранители. К счастью, никто не пострадал.

В Киеве ребенок во время пожара спас родителей (facebook.com/DSNSKyiv)

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спасатели