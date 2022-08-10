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У Києві малолітня дитина під час пожежі врятувала батьків: як це сталось (фото)

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Київ, Середа 10 серпня 2022 17:08
У Києві малолітня дитина під час пожежі врятувала батьків: як це сталось (фото) Дитина у Києві врятувала батьків під час пожежі (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Києві в Дарницькому районі в середу, 10 серпня, малолітня дитина врятувала батьків під час пожежі. Зокрема, малюк прокинувся через запах диму та розбудив рідних.

Про інцидент розповіли у пресслужбі столичної ДСНС.

Так, пожежа сталася на вулиці Лариси Руденко, 3Б.

За інформацією рятувальників, повідомлення про пожежу в багатоповерховому будинку до них надійшло близько 9.00.

Після прибуття на місце події було встанволено, що спалах стався в одній із квартир на 4-му поверсі 18-поверхового житлового будинку.

"О 09:11 рятувальники локалізували пожежу на площі 5 квадратних метрів і о 09:20 – ліквідували", - розповіли у ДСНС.

Також зазначено, що у квартирі перебувала родина, яка на момент пожежі спала. Від запаху диму прокинулася малолітня дитина та розбудила батьків.

Після цього усі залишили квартиру до прибуття пожежників. Причину займання встановлюють правоохоронці. На щастя, ніхто не постраждав.

У Києві малолітня дитина під час пожежі врятувала батьків: як це сталось (фото)У Києві малолітня дитина під час пожежі врятувала батьків: як це сталось (фото)У Києві дитина під час пожежі врятувала батьків (facebook.com/DSNSKyiv)

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