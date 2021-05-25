У Києві від МАФів "зачистили" ще один перехід (фото)
У Києві від МАФів звільнили перехід (колаж РБК-Україна)
У Києві продовжують боротися з МАФами. Так, 25 травня від кіосків очистили підземний перехід в Солом'янському районі, недалеко від Севастопольського ринку.
Про це повідомляється на сторінці Київ Оперативний в Facebook.
"+1 ще один розчищений пішохідний перехід від МАФів. Київблагоустрій Київ, Чоколівський бульвар (біля З Севастопольським ринком)", - написали під фотографіями.
У Києві розчистили від МАФів перехід (фото: Київ Оперативний)
У коментарях українці написали, що через тиждень на цьому ж місці стоятимуть нові кіоски.
- Нові вже завезли?
- Через два тижні стоятимуть нові.
- На Либідській вже столи з шкарпетками. Тепер перехід ще гірше виглядає.
- Тепер замість облагороджених кіосків будуть бабки і всякі бариги. А вночі ще буде все обписано.
- Раніше, роки 1.5 тому, коли в переході були МАФи, то ширина для проходу людей була 1.5-2 метри. Зараз, на травень 2021 року, єдиний дискомфорт який може бути в переході — це 2 гітариста грають рок.
Як ми раніше писали, у Києві 12 травня почали масово зносити МАФи. Кіоски без попередження прибрали біля станції метро" Арсенальна "та"Либідська".