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У Києві від МАФів "зачистили" ще один перехід (фото)

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Київ, Вівторок 25 травня 2021 15:44
У Києві від МАФів "зачистили" ще один перехід (фото) У Києві від МАФів звільнили перехід (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Києві продовжують боротися з МАФами. Так, 25 травня від кіосків очистили підземний перехід в Солом'янському районі, недалеко від Севастопольського ринку.

Про це повідомляється на сторінці Київ Оперативний в Facebook.

"+1 ще один розчищений пішохідний перехід від МАФів. Київблагоустрій Київ, Чоколівський бульвар (біля З Севастопольським ринком)", - написали під фотографіями.

У Києві від МАФів &quot;зачистили&quot; ще один перехід (фото)У Києві від МАФів &quot;зачистили&quot; ще один перехід (фото)У Києві від МАФів &quot;зачистили&quot; ще один перехід (фото)У Києві від МАФів &quot;зачистили&quot; ще один перехід (фото)У Києві розчистили від МАФів перехід (фото: Київ Оперативний)

У коментарях українці написали, що через тиждень на цьому ж місці стоятимуть нові кіоски.

  • Нові вже завезли?
  • Через два тижні стоятимуть нові.
  • На Либідській вже столи з шкарпетками. Тепер перехід ще гірше виглядає.
  • Тепер замість облагороджених кіосків будуть бабки і всякі бариги. А вночі ще буде все обписано.
  • Раніше, роки 1.5 тому, коли в переході були МАФи, то ширина для проходу людей була 1.5-2 метри. Зараз, на травень 2021 року, єдиний дискомфорт який може бути в переході — це 2 гітариста грають рок.

Як ми раніше писали, у Києві 12 травня почали масово зносити МАФи. Кіоски без попередження прибрали біля станції метро" Арсенальна "та"Либідська".

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