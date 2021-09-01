В Киеве люди на электросамокатах массово ездят через 8 полос: жуткое видео

В центре Киеве клиенты компаний, которые предоставляют в аренду электросамокаты, нагло нарушают правила дорожного движения. В частности, это может привести к трагическим последствиям.

Опасную для здоровья езду заметили на Крещатике в столице, 1 августа.

По словам жителей, полицейские на подобное использование опасного транспорта никак не реагируют.

Как рассказали свидетели, более 10 арендаторов электросамокатов решили пересечь 8 полос на Крещатике в непредназначенном для этого месте.

Мужчины просто ехали между машинами, которые стояли в пробке и выехали на участок дороги с быстрым движением.

К счастью водителям удалось без аварии попасть на ту сторону дороги.

В комментариях пользователи пишут, что электросамокаты представляют ужасную опасность для всех, поскольку движутся хаотично, а их маневры нельзя предсказать.