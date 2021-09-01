У Києві люди на електросамокатах масово їздять через 8 смуг: моторошне відео
У центрі Києві клієнти компаній, які надають в оренду електросамокати, нахабно порушують правила дорожнього руху. Зокрема, це може призвести до трагічних наслідків.
Відео нахабної їзди опублікували в Telagram-каналі "Київ оперативний".
Небезпечну для здоров'я їзду помітили на Хрещатику у столиці, 1 серпня.
За словами мешканців, поліцейські на подібне використання небезпечного транспорту ніяк не реагують.
Як розповіли свідки, понад 10 орендарів електросамокатів вирішили перетнути 8 смуг на Хрещатику у непризначеному для цього місці.
Чоловіки просто їхали між машинами, які стояли у заторі та виїхали на ділянку дороги зі швидким рухом.
На щастя кермувальникам вдалося без аварії потрапити на той бік дороги.
У коментарях користувачі пишуть, що електросамокати являють жахливу небезпеку для всіх, оскільки рухаються хаотично, а їх маневри не можна передбачити.
- Вони, мабуть, не знають, що у нас в країні так їздити неправильно;
- Я в вражена, наскільки люди не цінують власне життя!;
- Машину помнуть і ще й водію проблем зроблять. Не думають, що роблять;
- Коли вже поліцейські вирішать це питання. Надоїло на ці порушення дивитись;
- Який жах! І не бояться за своє життя.
Раніше ми повідомляли, що у Києві батько прокотив на самокаті маленьку доньку по зустрічній полосі.
Ми також писали про те, що в Україні можуть штрафувати водіїв самокатів. Депутатам направили для ознайомлення два нові законопроекти з правилами використання електротранспорту. Також там вказані штрафи за їх порушення.