В Киеве лихие водители нашли способ объехать затор к "Борисполю" (видео)

В ролике показано, как несколько машин едут по полю, которое параллельно дороге. Пыль их совершенно не смущает. В это же время другие водители терпеливо стоят в пробке на трассе.

Отметим, что тянучка на этом участке дороги связана сейчас с ремонтом этой трассы. В июне Государственное агентство автомобильных дорог Украины начало реконструкцию17 километров дороги М-03 Киев - Харьков - Довжанский, которые соединяют Киев и международный аэропорт "Борисполь". Завершение ремонтных работ на этом участке планируют в августе.

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