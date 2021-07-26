В ряде регионов заработали камеры фиксации нарушений ПДД: карта дорог
Фото: полицейские установили новые камеры фиксации нарушений ПДД (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
С сегодняшнего дня в четырех регионах Украины заработают камеры фиксаций нарушений правил дорожного движения. В Кировоградской и Житомирской областях, а также в Кропивницком и в Харькове камеры заработают с 12:00.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Украины.
В Кировоградской области камеры работают:
- на 248 км+169 автодороги М-05 в направлении г. Одесса (ограничение скорости 110 км / ч
- на 253 км+462 автодороги М-05 в направлении г. Киев (ограничение скорости 110 км / ч)
В Житомирской области камеры установлены:
- на 94 км+461 автодороги М-06 в направлении г. Киев (ограничение скорости 110 км / ч)
- на 94 км+686 автодороги М-06 в направлении г. Житомир (ограничение скорости 110 км/ч)
- на 97 км+297 автодороги М-06 в направлении г. Киев (ограничение скорости 110 км / ч)
- на 97 км+627 автодороги М-06 в направлении г. Житомир (ограничение скорости 110 км/ч)
- на 158 км+305 (с. Березовка, Житомирский р-ну) автодороги М-06 в направлении м. Ровно (ограничение скорости 50 км/ч)
В Кропивницком работают на:
- ул. Яновского, 65, в направлении ул. Ушакова (ограничение скорости 50 км / ч)
- ул. Холодноярская, 196, в направлении ул. Короленко (ограничение скорости 50 км/ч)
- ул. Полтавская, 40, в направлении пл. Дружбы Народов (ограничение скорости 50 км / ч)
В Харькове камера видеофиксации работает: просп. Московский, 118, в направлении ул. Соича (ограничение скорости 50 км/ч).