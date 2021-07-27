У Києві водії знайшли спосіб об'їхати затор до "Борисполя" (відео)

У ролику показано, як кілька машин їдуть по полю, яке паралельно дорозі. Пил їх абсолютно не бентежить. В цей же час інші водії терпляче стоять в пробці на трасі.

Відзначимо, що тягучка на цій ділянці дороги пов'язана зараз з ремонтом цієї траси. У червні Державне агентство автомобільних доріг України розпочало реконструкцію 17 кілометрів дороги М-03 Київ - Харків - Довжанський, які з'єднують Київ та міжнародний аеропорт "Бориспіль". Завершення ремонтних робіт на цій ділянці планують у серпні.

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