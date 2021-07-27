В Киеве лихие водители нашли способ объехать затор к "Борисполю" (видео)
В Киеве некоторые предприимчивые водители нашли способ, как объехать затор на "бориспольской" трассе.
Об этом сообщается на странице Киев Оперативный в Facebook.
В ролике показано, как несколько машин едут по полю, которое параллельно дороге. Пыль их совершенно не смущает. В это же время другие водители терпеливо стоят в пробке на трассе.
Отметим, что тянучка на этом участке дороги связана сейчас с ремонтом этой трассы. В июне Государственное агентство автомобильных дорог Украины начало реконструкцию17 километров дороги М-03 Киев - Харьков - Довжанский, которые соединяют Киев и международный аэропорт "Борисполь". Завершение ремонтных работ на этом участке планируют в августе.
В комментариях пользователи отреагировали на видео.
- Молодці. В кожній скрутній ситуації є вихід.
- От і пробка ..бокові, польові, лісові..
- Ну там реально просто капец. Сам езжу через Борисполь на Киев.
- Открыли новый доп на ралли Киев-Борисполь?
- Не, ну не идиоты в разгар отпусков делать дорогу такого значения!
Как мы писали ранее, в ряде регионов заработали камеры фиксации нарушений ПДД.