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В Киеве лихие водители нашли способ объехать затор к "Борисполю" (видео)

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Киев, Вторник 27 июля 2021 09:55
В Киеве лихие водители нашли способ объехать затор к "Борисполю" (видео) В Киеве водители нашли способ объезжать заторы (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Киеве некоторые предприимчивые водители нашли способ, как объехать затор на "бориспольской" трассе.

Об этом сообщается на странице Киев Оперативный в Facebook.

В ролике показано, как несколько машин едут по полю, которое параллельно дороге. Пыль их совершенно не смущает. В это же время другие водители терпеливо стоят в пробке на трассе.

Отметим, что тянучка на этом участке дороги связана сейчас с ремонтом этой трассы. В июне Государственное агентство автомобильных дорог Украины начало реконструкцию17 километров дороги М-03 Киев - Харьков - Довжанский, которые соединяют Киев и международный аэропорт "Борисполь". Завершение ремонтных работ на этом участке планируют в августе.

В комментариях пользователи отреагировали на видео.

  • Молодці. В кожній скрутній ситуації є вихід.
  • От і пробка ..бокові, польові, лісові..
  • Ну там реально просто капец. Сам езжу через Борисполь на Киев.
  • Открыли новый доп на ралли Киев-Борисполь?
  • Не, ну не идиоты в разгар отпусков делать дорогу такого значения!

Как мы писали ранее, в ряде регионов заработали камеры фиксации нарушений ПДД.

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