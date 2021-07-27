У Києві водії знайшли спосіб об'їхати затор до "Борисполя" (відео)
У Києві деякі заповзятливі водії знайшли спосіб, як об'їхати затор на "Бориспільській" трасі.
Про це повідомляється на сторінці Київ Оперативний в Facebook.
У ролику показано, як кілька машин їдуть по полю, яке паралельно дорозі. Пил їх абсолютно не бентежить. В цей же час інші водії терпляче стоять в пробці на трасі.
Відзначимо, що тягучка на цій ділянці дороги пов'язана зараз з ремонтом цієї траси. У червні Державне агентство автомобільних доріг України розпочало реконструкцію 17 кілометрів дороги М-03 Київ - Харків - Довжанський, які з'єднують Київ та міжнародний аеропорт "Бориспіль". Завершення ремонтних робіт на цій ділянці планують у серпні.
У коментарях користувачі відреагували на відео.
- Молодці. У кожній скрутній ситуації є вихід.
- Від і пробка ..бокові, польові, лісові..
- Ну там реально просто капець. Сам їжджу через Бориспіль на Київ.
- Відкрили новий доп на ралі Київ - Бориспіль?
- Ні, ну не ідіоти в розпал відпусток робити дорогу такого значення!
Як ми писали раніше, в ряді регіонів запрацювали камери фіксації порушень ПДР.