В Киеве в лифте повесили портрет Путина: реакция украинцев попала на видео

В Киеве в одной из элитных многоэтажек в лифте повесили портрет президента России Владимира Путина, а камера снимала реакцию людей на такой "интерьер", причем при съемке шла запись звука.
Кадры с результатами подобного "эксперимента" опубликованы в Telegram-канале "Столица".
На ролике видно, что киевлян изображение Путина в лифте дома не оставляло равнодушными. Граждане с удивлением рассматривали новшество, некоторые смеялись, кое-кто доставал смартфоны и фотографировал, нередко звучали нецензурные выражения, гневные ругательства в адрес главы Кремля. В итоге портрет на месте не задержался и оказался на полу под ногами людей.
Отметим, что в сети можно найти публикации о подобных опытах "вывешивания" Путина в лифтах со съемкой реакции на скрытую камеру в некоторых городах в России. Теперь аналогичный эксперимент провели в столице Украины. Где именно это произошло - не уточняется.
Предупреждаем: видео 18+, звучит нецензурная брань!
Видео: реакция киевлян на портрет Путина в лифте
Напомним, прошлой зимой в Киеве в подъезде повесили портрет Зеленского, и неожиданная реакция украинцев тоже попала на видео.
Также мы писали о том, что недавно в Верховной Раде Украины нардепы "поздравили" Путина с днем рождения известной песней.