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В Киеве в лифте повесили портрет Путина: реакция украинцев попала на видео

Автор: Владимир Костырин

В Киеве в одной из элитных многоэтажек в лифте повесили портрет президента России Владимира Путина, а камера снимала реакцию людей на такой "интерьер", причем при съемке шла запись звука.

Кадры с результатами подобного "эксперимента" опубликованы в Telegram-канале "Столица".

На ролике видно, что киевлян изображение Путина в лифте дома не оставляло равнодушными. Граждане с удивлением рассматривали новшество, некоторые смеялись, кое-кто доставал смартфоны и фотографировал, нередко звучали нецензурные выражения, гневные ругательства в адрес главы Кремля. В итоге портрет на месте не задержался и оказался на полу под ногами людей.

Отметим, что в сети можно найти публикации о подобных опытах "вывешивания" Путина в лифтах со съемкой реакции на скрытую камеру в некоторых городах в России. Теперь аналогичный эксперимент провели в столице Украины. Где именно это произошло - не уточняется.

Как реагировали киевляне на портрет Путина

  • "Етишь твою... Пусть бог милует"
  • "Ни х** себе... Е*ать! / Ужас... Это просто пи**ец..."
  • "Та е* твою мать! А оно снимается...? / Стасик, ну не надо...у него глаза, мне аж неловко... Ужас, я прямо чувствую, что здесь еще кто-то есть"
  • Ты посмотри - да е* твою мать, что это такое!? / Да ну на**й! Это что за дебилы тут повесили? / В Киеве, столице Украины / Конченые какие-то"
  • "Бл*, вот это гониво жесткое"
  • "Что за прикол? Они могут так пострадать... интересно, кто это вообще вешал? Камера есть тут"
  • "О боже! Иисусе!... (пробует рукой портрет на прочность) Пошел ты! Путин, бл**ь!" (все - на английском языке)
  • "Алло! Да тут народ прикалывается - Путина в лифте повесили и снимают, как народ реагирует!"
  • "О-па! Вот это прикол просто! Бл**ь!"
  • "Да е* твою! Что это за х**ня тут!? (срывает портрет и бросает на пол) Да вот, х**ня! (разбивает ногой) Развлекаются люди, это пи**ец просто! (выталкивает ногой из лифта в коридор) А где охрана тут?"
  • "О! Пи**рас, бл**ь!!! (срывает портер) Да на**й эта х**та тут, я сейчас сломаю и выкину эту х**ню!... Можешь снять, как я ее сломаю? / Могу / Пошли".

Предупреждаем: видео 18+, звучит нецензурная брань!

Видео: реакция киевлян на портрет Путина в лифте

Напомним, прошлой зимой в Киеве в подъезде повесили портрет Зеленского, и неожиданная реакция украинцев тоже попала на видео.

Также мы писали о том, что недавно в Верховной Раде Украины нардепы "поздравили" Путина с днем рождения известной песней.

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Владимир ПутинКиев