У Києві в ліфті повісили портрет Путіна: реакція українців потрапила на відео

У Києві в одній з елітних багатоповерхівок в ліфті повісили портрет президента Росії Володимира Путіна, а камера знімала реакцію людей на такий "інтер'єр", причому при зйомці йшов запис звуку.
Кадри з результатами подібного "експерименту" опубліковані в Telegram-каналі "Столиця".
На ролику видно, що киян зображення Путіна в ліфті вдома не залишало байдужими. Громадяни з подивом розглядали нововведення, деякі сміялися, дехто діставав смартфони і фотографував, нерідко звучали нецензурні вирази, гнівні лайки на адресу глави Кремля. У підсумку портрет на місці не затримався й опинився на підлозі під ногами людей.
Зауважимо, що в мережі можна знайти публікації про подібні досліди "вивішування" Путіна в ліфтах зі зйомкою реакції на приховану камеру в кількох містах в Росії. Тепер аналогічний експеримент провели в столиці України. Де саме це сталося - не уточнюється.
Попереджаємо: відео 18+, звучить нецензурна лайка!
Відео: реакція киян на портрет Путіна в ліфті
Нагадаємо, минулої зими в Києві у під'їзді повісили портрет Зеленського, і несподівана реакція українців теж потрапила на відео.
Також ми писали про те, що нещодавно у Верховній Раді України нардепи "привітали" Путіна з днем народження відомою піснею.