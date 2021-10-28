В Киеве в лифте повесили портрет Путина: реакция украинцев попала на видео
В Киеве в одной из элитных многоэтажек в лифте повесили портрет президента России Владимира Путина, а камера снимала реакцию людей на такой "интерьер", причем при съемке шла запись звука.
Кадры с результатами подобного "эксперимента" опубликованы в Telegram-канале "Столица".
На ролике видно, что киевлян изображение Путина в лифте дома не оставляло равнодушными. Граждане с удивлением рассматривали новшество, некоторые смеялись, кое-кто доставал смартфоны и фотографировал, нередко звучали нецензурные выражения, гневные ругательства в адрес главы Кремля. В итоге портрет на месте не задержался и оказался на полу под ногами людей.
Отметим, что в сети можно найти публикации о подобных опытах "вывешивания" Путина в лифтах со съемкой реакции на скрытую камеру в некоторых городах в России. Теперь аналогичный эксперимент провели в столице Украины. Где именно это произошло - не уточняется.
Как реагировали киевляне на портрет Путина
- "Етишь твою... Пусть бог милует"
- "Ни х** себе... Е*ать! / Ужас... Это просто пи**ец..."
- "Та е* твою мать! А оно снимается...? / Стасик, ну не надо...у него глаза, мне аж неловко... Ужас, я прямо чувствую, что здесь еще кто-то есть"
- Ты посмотри - да е* твою мать, что это такое!? / Да ну на**й! Это что за дебилы тут повесили? / В Киеве, столице Украины / Конченые какие-то"
- "Бл*, вот это гониво жесткое"
- "Что за прикол? Они могут так пострадать... интересно, кто это вообще вешал? Камера есть тут"
- "О боже! Иисусе!... (пробует рукой портрет на прочность) Пошел ты! Путин, бл**ь!" (все - на английском языке)
- "Алло! Да тут народ прикалывается - Путина в лифте повесили и снимают, как народ реагирует!"
- "О-па! Вот это прикол просто! Бл**ь!"
- "Да е* твою! Что это за х**ня тут!? (срывает портрет и бросает на пол) Да вот, х**ня! (разбивает ногой) Развлекаются люди, это пи**ец просто! (выталкивает ногой из лифта в коридор) А где охрана тут?"
- "О! Пи**рас, бл**ь!!! (срывает портер) Да на**й эта х**та тут, я сейчас сломаю и выкину эту х**ню!... Можешь снять, как я ее сломаю? / Могу / Пошли".
Предупреждаем: видео 18+, звучит нецензурная брань!
Видео: реакция киевлян на портрет Путина в лифте
Напомним, прошлой зимой в Киеве в подъезде повесили портрет Зеленского, и неожиданная реакция украинцев тоже попала на видео.
Также мы писали о том, что недавно в Верховной Раде Украины нардепы "поздравили" Путина с днем рождения известной песней.