В Киеве в лифте повесили портрет Путина: реакция украинцев попала на видео

В Киеве в одной из элитных многоэтажек в лифте повесили портрет президента России Владимира Путина, а камера снимала реакцию людей на такой "интерьер", причем при съемке шла запись звука.

На ролике видно, что киевлян изображение Путина в лифте дома не оставляло равнодушными. Граждане с удивлением рассматривали новшество, некоторые смеялись, кое-кто доставал смартфоны и фотографировал, нередко звучали нецензурные выражения, гневные ругательства в адрес главы Кремля. В итоге портрет на месте не задержался и оказался на полу под ногами людей.

Отметим, что в сети можно найти публикации о подобных опытах "вывешивания" Путина в лифтах со съемкой реакции на скрытую камеру в некоторых городах в России. Теперь аналогичный эксперимент провели в столице Украины. Где именно это произошло - не уточняется.

Как реагировали киевляне на портрет Путина

"Етишь твою... Пусть бог милует"

"Ни х** себе... Е*ать! / Ужас... Это просто пи**ец..."

"Та е* твою мать! А оно снимается...? / Стасик, ну не надо...у него глаза, мне аж неловко... Ужас, я прямо чувствую, что здесь еще кто-то есть"

Ты посмотри - да е* твою мать, что это такое!? / Да ну на**й! Это что за дебилы тут повесили? / В Киеве, столице Украины / Конченые какие-то"

"Бл*, вот это гониво жесткое"

"Что за прикол? Они могут так пострадать... интересно, кто это вообще вешал? Камера есть тут"

"О боже! Иисусе!... (пробует рукой портрет на прочность) Пошел ты! Путин, бл**ь!" (все - на английском языке)

"Алло! Да тут народ прикалывается - Путина в лифте повесили и снимают, как народ реагирует!"

"О-па! Вот это прикол просто! Бл**ь!"

"Да е* твою! Что это за х**ня тут!? (срывает портрет и бросает на пол) Да вот, х**ня! (разбивает ногой) Развлекаются люди, это пи**ец просто! (выталкивает ногой из лифта в коридор) А где охрана тут?"

"О! Пи**рас, бл**ь!!! (срывает портер) Да на**й эта х**та тут, я сейчас сломаю и выкину эту х**ню!... Можешь снять, как я ее сломаю? / Могу / Пошли".

Предупреждаем: видео 18+, звучит нецензурная брань!

Видео: реакция киевлян на портрет Путина в лифте