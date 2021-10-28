У Києві в ліфті повісили портрет Путіна: реакція українців потрапила на відео

У Києві в одній з елітних багатоповерхівок в ліфті повісили портрет президента Росії Володимира Путіна, а камера знімала реакцію людей на такий "інтер'єр", причому при зйомці йшов запис звуку.

На ролику видно, що киян зображення Путіна в ліфті вдома не залишало байдужими. Громадяни з подивом розглядали нововведення, деякі сміялися, дехто діставав смартфони і фотографував, нерідко звучали нецензурні вирази, гнівні лайки на адресу глави Кремля. У підсумку портрет на місці не затримався й опинився на підлозі під ногами людей.

Зауважимо, що в мережі можна знайти публікації про подібні досліди "вивішування" Путіна в ліфтах зі зйомкою реакції на приховану камеру в кількох містах в Росії. Тепер аналогічний експеримент провели в столиці України. Де саме це сталося - не уточнюється.

Як реагували кияни на портрет Путіна

"Єтиш твою... Хай бог милує"

"Ні х** собі... Е*ати! / Жах... Це просто пі**єць..."

"Та йо* твою мать! А воно знімається...? / Стасику, ну не треба... у нього очі, мені аж ніяково... Жах, я прямо відчуваю, що тут ще хтось є"

Ти подивися - та йо* твою мать, що це таке!? / Та ну на**й! Це що за дебіли тут повісили? / У Києві, столиці України / Кінчені якісь"

"Бл*, ось це гониво жорстке"

"Що за прикол? Вони можуть так постраждати... цікаво, хто це взагалі вішав? Камера є тут"

"О боже! Ісусе!... (пробує рукою портрет на міцність) Пішов ти! Путін, бл**ь!"(усе - англійською мовою)

"Алло! Та тут народ приколюється - Путіна в ліфті повісили й знімають, як народ реагує!"

"О-па! Ось це прикол просто! Бл**ь!"

"Та йо* твою! Що це за х**ня тут!? (зриває портрет і кидає на підлогу) та ось, х**ня! (розбиває ногою) Розважаються люди, це пі**єць просто! (виштовхує ногою з ліфта в коридор) А де охорона тут?"

"О! Пі**рас, бл**ь!!! (зриває портер) Та на**й ця х**та тут, я зараз зламаю і викину цю х**ню!... Можеш зняти, як я її зламаю? / Можу / Пішли".

Попереджаємо: відео 18+, звучить нецензурна лайка!

Відео: реакція киян на портрет Путіна в ліфті