В Киеве в квартире заживо сгорел человек: все детали

В Киеве загорелась квартира (коллаж РБК-Украина)

В Киеве пожарные ликвидировали пожар в квартире

В Киеве 16 августа загорелась квартира в Днепровском районе столицы. Пожар произошел в доме по адресу Сулеймана Стальского, 28. К сожалению, в жилище погиб один человек, который являлся квартиросъемщиком. Об этой трагедии сообщили на странице Киев Оперативный в Facebook.

Отмечается, что пожарные за час потушили пожар в квартире.

"К месту происшествия были направлены спасатели из ближайших пожарно-спасательных подразделений. По прибытию на место было установлено, что возгорание произошло в одной из квартир на 6 этаже 9-этажного дома. Пожарные сразу же приступили к эвакуации людей и тушению пожара. В 19:56 пожар был локализован, а в 20:09 полностью ликвидирован. Во время тушения пожара, в квартире было обнаружено тело без признаков жизни, предварительно - квартиросъемщика", - сказано в сообщении.

В Киеве сгорела квартира с человеком (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Как мы ранее писали, в Киеве подожгли автомобиль, которым пользовались журналисты программы "Схемы".

Также мы сообщали, что в Киеве прогремел взрыв около станции метро "Ипподром" в Голосеевском районе, после чего в небо поднялся столб дыма. Инцидент перепугал жителей района Теремки, в сети стали поступать сообщения о пожаре.