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У Києві в квартирі живцем згоріла людина: усі деталі

Київ, Понеділок 17 серпня 2020 09:26
У Києві в квартирі живцем згоріла людина: усі деталі
У Києві загорілася квартира (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Києві пожежники ліквідували пожежу в квартирі

У Києві 16 серпня загорілася квартира в Дніпровському районі столиці. Пожежа сталася у будинку за адресою Сулеймана Стальського, 28. На жаль, в оселі загинув один чоловік, який був квартиронаймачем. Про цю трагедію повідомили на сторінці Київ Оперативний у Facebook.

Наголошується, що пожежники загасили за годину пожежу в квартирі.

"До місця події були направлені рятувальники з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. По прибуттю на місце було встановлено, що загоряння сталося в одній з квартир на 6 поверсі 9-поверхового будинку. Пожежники відразу ж приступили до евакуації людей і гасіння пожежі. В 19:56 пожежу було локалізовано, а о 20:09 повністю ліквідовано. Під час гасіння пожежі, у квартирі було виявлено тіло без ознак життя, попередньо - квартиронаймача", - сказано в повідомленні.

У Києві в квартирі живцем згоріла людина: усі деталіУ Києві згоріла квартира з людиною (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Як ми раніше писали, у Києві підпалили автомобіль, яким користувалися журналісти програми "Схеми".

Також ми повідомляли, що у Києві прогримів вибух біля станції метро "Іподром" у Голосіївському районі,, після чого в небо піднявся стовп диму. Інцидент перелякав мешканців району Теремки, в мережі почали надходити повідомлення про пожежу.

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