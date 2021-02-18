В Киеве курьеры Glovo возмутили сеть ездой по подземным переходам на мопедах
В Киеве курьерская служба доставки еды Glovo попала в скандал из-за того, что в сети появилось видео, на котором видно, как курьеры ездят на мопедах с включенным двигателем по подземному переходу.
Видео инцидента опубликовала Ольга Ходлевская на своей странице в Facebook.
На видео видно, как несколько курьеров Glovo на мопедах спускаются по ступенькам пешеходного перехода, чтобы не объезжать по дороге. Инцидент произошел возле парка имени Пушкина, который находится рядом со станцией метро "Шулявская".
Курьеры Glovo пользуются подземными пешеходными переходами для перегонки мопедов с включенными двигателями. Им лень...Posted by Olha Hodlevska on Thursday, February 18, 2021
"Если меня в ближайшее время подрежут где-то в парке КПИ или Пушкина, то это курьеры Глово азиатской внешности на мопедах. Один из них вел себя достаточно агрессивно, мне приходилось прятать телефон. Они чаще всего ездят без номеров, но на видео виден один номер АЕ5796ОН", - написала девушка.
Она также рассказала, что уже обратилась в патрульную полицию, где ей сказали написать заявление и ждать ответа.
В компании Glovo уже знают об этом инциденте и прокомментировали ситуацию под постом Ольги.
"Добрый вечер! Спасибо, что обратили наше внимание. Мы считаем подобное поведение курьеров абсолютно неприемлемым. Курьеры являются независимыми субъектами, однако у каждого есть собственный рейтинг, на который могут влиять пользователи, партнеры и указанные вами инциденты. При снижении рейтинга курьера в приложении, он обязательно будет отключен от платформы Glovo без возможности восстановления сотрудничества", - заявили в компании.
Ольге также предложили связаться с компанией, чтобы она могла идентифицировать курьеров.
Пользователи сети также прокомментировали видео. При этом есть люди, которые ничего зазорного в действиях курьеров не видят.
- Да, возле зоопарка тоже самое происходит
- Почему делают это они, а стыдно мне?
- Как так? Это уже совсем;
- Задолбали летать по тротуарам мимо колясок, как сумасшедшие. Когда начнут выписывать штрафы?! Не только им, а и компании разок/второй на пару тысяч евро.
- А какая вам разница??? Это не на машине же, ну и если бы они конечно, нормально перешли, не так вот. Ну и все же здоровы, живы, то чего цепляетесь?? Где написано, что нельзя переходить с мото? Они осторожные, уже с опытом. И им ничего не будет, это работа такая, что нужно доставить быстро, что б такие злые люди не бросились…
Напомним, в Киеве водитель специально сбил курьера на скутере.
Мы также писали о том, что в Украине ввели новые штрафы и водителей теперь будут наказывать строже.