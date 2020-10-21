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В Киеве водитель специально специально сбил курьера на скутере (видео)

Киев, Среда 21 октября 2020 13:29
В Киеве водитель специально специально сбил курьера на скутере (видео)
В Киеве водитель сбил курьера (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

В Киеве произошло странное ДТП с курьером службы доставки

В Киеве водитель намеренно сбил курьера Glovo. Произошло это странное дорожно-транспортное происшествие на улице Саксаганского.

Судя по видео, которое разместили в Facebook Киев Оперативный, водителю авто мог не понравиться маневр скутериста, который обошел машину справа. Кроме того, курьер попал в слепую зону авто.

На кадрах видно, что машина делает резкий рывок вправо, сбивает скутер, а его водитель отлетает в сторону. Правда, после аварии водитель сразу же остановился. То ли понял, что перегнул палку, то ли это произошло на самом деле случайно.

"Водитель Peugeot намеренно сбил скутериста-курьера Glovo? Киев, Саксаганского", - говорится в сообщении.

Водій #Peugeot (#BC2955IM) що навмисно збив скутериста-кур‘єра Glovo? Київ, Саксаганського

Опубліковано Киев Оперативный Середа, 21 жовтня 2020 р.

В Киеве водитель сбил курьера на скутере (видео: facebook.com/KyivOperativ)

Пользователи сети предполагают, впрочем, что водитель Peugeot решил запарковаться, а скутерист попал в слепую зону.

"Скутеристам бы выработать привычку делать опережение слева, и половина таких случаев исчезнет", - возмутился один из пользователей.

"Там же видно, что он включил правый поворотник, видимо запарковаться хотел. А скутерист в мертвой зоне висит. Этим скутеристам ездить бы по правилам, не более метра от края проезжей части, не лезть в мертвые зоны, включать повороты и свет. А то ездят как бессмертные..." - пишет другой юзер.

Ранее мы писали, что в Киеве патрульный полицейский забросил водителю окурок обратно в салон, после хамского поведения автомобилиста.

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