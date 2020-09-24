В Киеве под ковш пустили 150-летнее здание: грустное видео

В центре Киева на улице Саксаганского, 76 снесли старинное здание, которому не менее 150 лет. Возраст архитектурного сооружения может подтвердить снимок фотографа Франца Мезера, который датирован 1870 годом.

Грустное видео с разрушением старого Киева разместила в Facebook украинский режиссер Жанна Максименко-Довгич.

Девушка сокрушается, что двухэтажные остатки Киева начала прошлого века уже никому не нужны, когда каждый квадратный метр столицы на вес золота. А если здание не внесено в список достопримечательностей, то шансов у него практически никаких.

В Киеве разрушили 150-летний дом (фото: facebook.com/jeanne.dovhych)

"Приезжает экскаватор и начинает лупасить. Сначала снимает твою крышу, потом отрывает лоскутами стены, отгрызает окна. Зато здесь возведут псевдо-историческое чудо в стиле, который не поддается никакой классификации и дадут ему помпезное название, что-то вроде "Патриарх холл", как называется обормот рядом. Прощай, старый друг, эта осень последняя для тебя", - пишет Максименко-Довгич.

В Киеве снесли историческое здание на Саксаганского (видео: facebook.com/jeanne.dovhych)

Историки говорят, что этот дом был самым старым строением на исторической улице Саксаганского.

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