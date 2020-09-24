У Києві під ківш пустили 150-літню будівлю: сумне відео

У центрі Києва на вулиці Саксаганського, 76 знесли старовинну будівлю, якій не менше 150 років. Вік архітектурної споруди може підтвердити знімок фотографа Франца Мезера, який датується 1870 роком.

Сумне відео з руйнуванням старого Києва розмістила у Facebook український режисер Жанна Максименко-Довгич.

Дівчина засмучена, що двоповерхові залишки Києва початку минулого століття вже нікому не потрібні, коли кожен квадратний метр столиці на вагу золота. А якщо будинок не внесено до списку пам'яток, то шансів у нього практично ніяких.

У Києві зруйнували 150-річний будинок (фото: facebook.com/jeanne.dovhych)

"Приїжджає екскаватор і починає лупашити. Спочатку знімає твій дах, потім відриває клаптями стіни, відгризає вікна. Зате тут зведуть псевдо-історичне чудо в стилі, який не піддається ніякій класифікації і дадуть йому помпезне назву, щось на кшталт "Патріарх хол", як називається одоробло поряд. Бувай, старий друже, ця осінь остання для тебе", - пише Максименко-Довгич.

У Києві знесли історичний будинок на Саксаганського (відео: facebook.com/jeanne.dovhych)

Історики кажуть, що цей будинок був найстарішою будівлею на історичній вулиці Саксаганського.

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