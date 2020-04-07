У Києві від коронавіруса помер 30-річний чоловік: фото і всі деталі

У Києві від Covid-19 помер молодий чоловік (Колаж РБК-Україна)

У Києві від ускладнень помер 30-річний українець Кирило

Коронавірус в Україні інфікував вже 1462 людини, 45 людей померли від отсложнений інфекції, 28 пацієнтів одужали. У Києві від Covid-19 помер молодий чоловік на ім'я Кирило. Йому було всього 30 років. Про це на своїй сторінці в Instagram його дружина Валерія.

"Я не розумію, це можна якось пережити? Я не хочу нічого і нікого. Завтра похорону. Будь ласка, не телефонуйте мені", – написала дружина померлого 6 квітня.

Жінка повідомила, що за два тижні до смерті її чоловіка госпіталізували в Інститут серця в Києві і підключений до апарату ЭКМО (штучне серце і легені).

У Києві помер 30-річний чоловік від Covid-19 (Instagram)

Головний лікар Олександрівської лікарні, де лікували Кирила, Людмила Антоненко висловила співчуття рідним і близьким чоловіки на своїй Facebook-сторінці.

Медик повідомила, що пацієнт перебував у важкому стані протягом усього курсу лікування, хвороба в нього прогресувала. Він був підключений до апаратів штучної вентиляції легенів (ШВЛ) і екстракорпоральної мембранної оксигенації (ЭКМО), але його життя обірвалося і медики не змогли врятувати йому життя.

"Повірте, кожен лікар дуже переживає втрату пацієнта. Ми боролися за життя, застосовуючи всі сучасні технології, які зараз використовують лікарі в усьому світі. Однак ми не змогли ..." - , написала Антоненко.

За словами головлікаря лікарні, станом на 6 квітня в лікарні перебуває 65 пацієнтів в інфекційних відділеннях, з них 43 – з підтвердженим коронавірусом, 20 – з підозрою, 4 – у реанімації, 1 – на ЭКМО.

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