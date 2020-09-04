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В Киеве "коп" с пистолетом Януковича продавал наркотики: появилось видео задержания

Киев, Пятница 04 сентября 2020 15:15
В Киеве "коп" с пистолетом Януковича продавал наркотики: появилось видео задержания
В Киеве у полицейского-наркодилера нашли пистолет Януковича (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Полицейский оказывал сопротивление при задержании и пытался избавиться от улик

В Киеве задержали полицейского за торговлю наркотиками, и в ходе обысков обнаружили у него дома наградной пистолет экс-президента Виктора Януковича, который ранее получил оружие в подарок от бывшего министра обороны Александра Кузьмука.

Как сообщил "РБК-Украина" источник в правоохранительных органах, задержанного "копа" зовут Михаил Кавун.

Столичная прокуратура задокументировала в отношении этого полицейского-нарушителя 3 факта продажи амфетамина и МДМА (метилендиоксиметамфетамин).

Операцию по задержанию "на горячем" провели 3 сентября: 30-летний сотрудник следственного отдела одного из райуправлений полиции Киева продал агенту под прикрытием около 40 г кокаина за 70 тысяч гривен.

Спикер прокуратуры Киева Надежда Максимец отметила в своем Facebook, что во время задержания "коп" сопротивлялся и пытался избавиться от улик.

Также она опубликовала видео задержания.

Видео: В Киеве задержали полицейского-наркодилера с пистолетом Януковича

Полицейского уличили в продаже наркотиков в ходе совместной операции столичной прокуратуры, ГБР и ДВБ Нацполиции.

В его доме, служебном кабинете и авто в ходе обысков изъяли значительное количество наркотиков, оружие и свыше тысячи боеприпасов.

Откуда у полицейского наркотические вещества и боеприпасы, и как к нему попал "пистолет Януковича" пока устанавливает следствие.

Задержанному сообщили о подозрении. "Копа" собираются отстранить от работы. За сбыт наркотиков ему грозит от 9 до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

В Киеве &quot;коп&quot; с пистолетом Януковича продавал наркотики: появилось видео задержанияВ Киеве &quot;коп&quot; с пистолетом Януковича продавал наркотики: появилось видео задержания

В Киеве у полицейского-наркодилера нашли пистолет Януковича (фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)

Ранее сообщалось, что в июне под Днепром расформировали полицейский участок из-за торговли наркотиками со стороны работников правоохранительных органов.

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