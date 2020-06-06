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В Павлограде расформировали полицейский участок из-за торговли наркотиками

Новости » Происшествия     06.06.2020 - 11:57
В Павлограде расформировали полицейский участок из-за торговли наркотиками
Фото: Игорь Клименко (mvs.gov.ua)

Временным руководителем отделения назначен Игорь Мартыщук

Глава Национальной полиции Игорь Клименко принял решение о переформатировании Павлоградского отдела полиции после задержания бандитской группировки полицейских. Временным руководителем отделения назначен начальник Департамента внутренней безопасности полковник Игорь Мартыщук.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Также глава МВД Арсен Аваков заявил, что в регионе начинают тотальные отработки. По его словам, речь идет не только о Павлоградском отделе полиции, но и о других правоохранительных органах области. Его заместитель Александр Гогилашвили будет координировать вопросы борьбы с наркопреступностью в регионе.

"Именно поэтому, на эту проблему мы будем смотреть очень комплексно - на взаимодействие со всеми органами власти и между собой. Меня принципиально не устраивает распространения наркотиков, как и во всей Днепропетровской области, так и в Павлоградском районе", - заявил он.

Сейчас проводится служебная проверка по факту фальсификации служебных материалов, будет сформирована новая команда, сотрудники которой пройдут аттестацию. Проверку пройдут около 500 работников Павлоградского отдела и его четырех подразделений.

Напомним, Госбюро расследований и Служба безопасности задержали банду полицейских, которые ради повышения показателей в работе полиции заставляли граждан совершать преступления, а потом их "ловили".

Отметим, что вчера в Киеве прошли массовые акции протесты за отставку Авакова.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новости Украины полициянаркоторговля
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