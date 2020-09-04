В Киеве за торговлю наркотиками задержан полицейский с пистолетом Януковича

Фото: пистолет Януковича (facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)

В Киеве за торговлю наркотиками задержали сотрудника полиции. В ходе обысков у него нашли наградной пистолет бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Соответствующую информацию РБК-Украина подтвердил источник в правоохранительных органах.

По словам источника, пистолет был подарен Януковичу экс-министром обороны Александром Кузьмуком.

"Происхождение оружие мы сейчас устанавливаем", - сообщил источник.

Он также добавил, что сотрудника полиции зовут Михаил Кавун.

Как сообщила прокуратура Киева, в отношении этого полицейского задокументировали три факта продажи амфетамина и МДМА (метилендиоксиметамфетамин). Вчера после очередной продажи наркотиков агенту под прикрытием его задержали "на горячем" и изъяли около 40 граммов кокаина. За него 30-летний инспектор получил 70 тысяч гривен.

В ходе обысков у него дома, служебном кабинете и в автомобиле изъяли значительное количество наркотиков, оружие и свыше тысячи боеприпасов. Задержаному сообщили о подозрении.

СТОЛИЧНОГО ПОЛІЦЕЙСЬКОГО ЗАТРИМАЛИ НА ЗБУТІ НАРКОТИКІВ Прокуратурою міста Києва спільно зі слідчими Територіального... Опубліковано Прокуратура міста Києва Пʼятниця, 4 вересня 2020 р.

Напомним, в июне в Павлограде Днепропетровской области расформировали полицейский участок из-за торговли наркотиками со стороны работников правоохранительных органов.

Отметим, в августе в Польше задержали за торговлю наркотиками гражданина Украины.