В Киеве "коп" на Infinity напал на людей: подробности инцидента

В Киеве сотрудник полиции Александр Быстров стал участником "разборок" на дороге. Молодой человек находился за рулем автомобиля Infinity. При этом он ехал по полосе общественного транспорта и напал на людей с баллончиком.

Также у парня 1992 года рождения нашли оружие. Отмечается, что Быстров является сотрудником Департамента стратегических расследований Национальной полиции. Об этом говорится в расследовании "Bihus.info".

Полицейский напал на людей в Киеве (видео: YouTube)

На другого водителя полицейский напал с газовым баллончиком Sabre, который запрещен для использования против людей. При этом полицейские, которые остановили "инфинити" за движение полосой общественного транспорта, не оштрафовали Быстрова.

Он ездит на Infinity Q50 2018 года выпуска. При этом данное авто нигде не зарегистрировано, ни в сервисном центре МВД, ни в любом другом реестре. Также оно не значится в декларациях о доходах.

В ходе журналистского расследования выяснилось, что полицейский не только ездит на дорогом авто, но и живет в новом ЖК, где у него квартира на 100 квадратных метров. При этом в данном ЖК 1 квадратный метр стартует от 60 тысяч гривен. Но полицейский купил ее за 700 тысяч гривен.

В то же время автомобиль и гараж в данном ЖК принадлежат матери Быстрова, которая является пенсионеркой из налоговой. У женщины есть еще один Infinity, на которой Быстров тоже ездит. Также мама подарила сыну еще 2 миллиона гривен.

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