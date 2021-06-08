В Киеве до конца года обещают открыть новую станцию метро: как она будет выглядеть

Время от времени возникали опасения, что до конца декабря текущего года завершить все работы по строительству метро на Виноградарь не успеют, однако мэр Киева Виталий Кличко заверил, что хотя есть нарушения по срокам, в "Киевметрострое" все же гарантировали открытие и ввод в эксплуатацию одной из двух станций для пассажиров в декабре.

Проект новой подземки представлен на сайте "Киевметрострой". Всего в планах строительство четырех станций от конечной "Сырец". Так, кроме "Мостицкой" и "Проспекта Правды" ветку продолжат станции "Виноградарь" и "Улица Маршала Гречко", а также будет электродепо.

Станция метро "Мостицкая"

"Мостицкая" будет расположена на участке улиц Белицкая, Межевая и Северо-Сырецкая. Расстояние от нее до "Сырца" - около 2 км. Подземку строят на глубине 12 метров, тип конструкции - односводчатый, а платформа будет островная (104х11 м).

Выходы "Мостицкой" будут около зеленой зоны массива.

Отделка станции будет в зеленом цвете. На крыше подземки планируют обустроить газон.

Проект новой станции метро "Мостицкая" (фото: metrobud.kiev.ua)

В будущем между станцией "Мостицкая" и "Проспект Правды" поезда будут курсировать друг над другом. В "Киевметрострое" объяснили такое решение небольшой шириной улицы Межевая и необходимостью создания подземной "развязки" для реализации будущего ответвления в сторону станции "Виноградарь".

Следующей после "Мостицкой" будет стация метро "Проспект Правды" (фото: metrobud.kiev.ua)

Сейчас строители занимаются укреплением котлована со стороны примыкания туннелей к конструкции вестибюля будущей станции "Мостицкая". Также забетонирована очередная часть перекрытий внутренних помещений.