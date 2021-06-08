У Києві до кінця року обіцяють відкрити нову станцію метро: як вона виглядатиме

У Києві мають намір відкрити нову станцію метро на Виноградар до кінця 2021 року, яка стане продовженням зеленої гілки підземки від "Сирця" до житлового масиву "Виноградар". Згідно з планом 1-ї черги будівництва - продовженні лінії - першою станцією стане "Мостицька", а потім буде "Проспект Правди".
Як виглядатиме нова підземка, які обіцяють її особливості, і де саме відкриють метро - читайте в матеріалі нижче.
Час від часу виникали побоювання, що до кінця грудня поточного року завершити всі роботи з будівництва метро на Виноградар не встигнуть, проте мер Києва Віталій Кличко запевнив, що хоча є порушення за термінами, в "Київметробуді" все ж гарантували відкриття і введення в експлуатацію однієї з двох станцій для пасажирів у грудні.
Проект нової підземки представлений на сайті "Київметробуд". Всього в планах будівництво чотирьох станцій від кінцевої "Сирець". Так, крім "Мостицької" та "Проспекту Правди" гілку продовжать станції "Виноградар" і "Вулиця Маршала Гречка", а також буде електродепо.
"Мостицька" буде розташована на ділянці вулиць Білицька, Межова та Північно-Сирецька. Відстань від неї до "Сирця" - близько 2 км. Підземку будують на глибині 12 метрів, тип конструкції - односклепінний, а платформа буде острівна (104х11 м).
Виходи "Мостицької" будуть біля зеленої зони масиву.
Оздоблення станції буде в зеленому кольорі. На даху підземки планують облаштувати газон.
Проект нової станції метро "Мостицька" (фото: metrobud.kiev.ua)
У майбутньому між станцією "Мостицька" та "Проспект Правди" потяги курсуватимуть один над одним. У "Київметробуді" пояснили таке рішення невеликою шириною вулиці Межова і необхідністю створення підземної "розв'язки" для реалізації майбутнього відгалуження в бік станції "Виноградар".
Наступною після "Мостицької" буде стація метро "Проспект Правди" (фото: metrobud.kiev.ua)
Зараз будівельники займаються зміцненням котловану з боку примикання тунелів до конструкції вестибюля майбутньої станції "Мостицька". Також забетонована чергова частина перекриттів внутрішніх приміщень.
Зазначимо, що перед цим, на початку червня, в "Київметробуд" повідомили про перенесення відкриття нових станцій метро на Виноградар на 2022 рік. У компанії вказали, що будівництво гілки підземки затягується через коронавірус.