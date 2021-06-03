Метро на Виноградарь в 2021 году не откроют: названы новые сроки

В 2021 году станции метро "Мостицкая" и "Проспект Правды" открыть не смогут. Строительство ветки метро на Виноградарь затягивается из-за коронавируса.

Как сообщили в "Киевметрострой" в комментарии для издания " Сегодня ", открытие новых станций метро перенесено на 2022 год.

Метро на Виноградарь планировали открыть к концу 2021 года

Работы по строительству правого тоннеля были начаты в сентябре 2020 года и сейчас продолжаются на всех участках строительства метро на Виноградарь.

"На данный момент выполняются работы по строительству перегонных тоннелей, а именно пройдено около 1000 метров правого тоннеля. Уже готовится демонтажная камера для приема проходческого щита "Галина". Сразу после его выхода на поверхность он будет снова перемещен на станцию "Мостицкую" для проходки левого тоннеля", - сообщили в АО "Киевметрострой".

Длина одного тоннеля от станции "Мостицкая" до "Сырца" – 1300 метров. То есть, до конца работ еще далеко. К строительству второго тоннеля планируют приступить уже в следующем месяце.

А это значит, что открытия станции "Мостицкая" стоит ожидать не ранее лета 2022 года, так как на постройку одного тоннеля нужно не менее 10 месяцев.

Строители назвали новую дату сдачи станций метро

Ожидалось, что станции "Мостицкая" и "Проспект Правды" будут сданы в эксплуатацию в конце 2021 года, но сроки затягиваются.

"В связи с эпидемиологической ситуацией, которая сложилась в мире и в Украине, график строительства метро на Виноградарь немного нарушен. Впрочем, мы пытаемся наверстать упущенное. Скорее всего график будет смещен, но пока мы не можем назвать точную дату открытия станций. Скорее всего, это состоится весной 2022 года", - сообщили в "Киевметрострое".

Метро откроют позже из-за смены маршрута?

Появилась информация о том, что метро на Виноградарь развернули в сторону ЖК Варшавский и именно поэтому строительство затягивается. Однако в компании это опровергли.

"У нас по проекту две очереди строительства. Первая очередь – продление зеленой ветки метро к проспекту Правды, где будут находиться станции "Мостицкая" и "Проспект Правды". После этого будут построены еще две станции и электродепо. Мы выполняем работы в соответствии с проектной документацией, предоставленной заказчиком строительства, с выполнением всех технологий и процессов. Поэтому говорить, что метро тянут к ЖК или строят по-другому – абсолютно безосновательно", - отметили на предприятии.