В Киеве контролер заставил ребенка перевести ему на карточку деньги: угрожал и требовал заплатить

Так, инцидент произошел в троллейбусе №37.

Как рассказала мама мальчика, ее сын ехал на тренировку троллейбусом и в салон зашли работники КП "Киевпастранс". Ребенок забыл ученический билет, поэтому один из контролеров угрозами требовал от ребенка оплатить 160 грн штрафа. А деньги заставили перевести на личный счет контролера.

В Киеве контролер обманул мальчика (facebook.com/irina.buchok)

"Да, он нарушил правила проезда, электронные билеты никак не изготовят, но "разводить" детей и пополнять свои собственные карточки это уже как - то слишком", - говорит женщина.

Впоследствии в КП "Киевпастранс" отреагировали на инцидент и отметили,что контролера, который заставил ребенка перевести ему деньги, уже уволили. Кроме того, на банковскую карточку ребенка вернули 160 грн.

В Киеве контролер обманул мальчика (facebook.com/irina.buchok)

В комментариях пользователи отреагировали на произошедшее.