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У Києві контролер змусив дитину переказати йому на картку гроші: погрожував та вимагав заплатити

Автор: Тетяна Самарук

У Києві в тролейбусі контролер змусив 12-річного хлопчика заплатити штраф, тому що він забув учнівський квиток. Однак, гроші він наказав переказати на його особистий рахунок.

Про це у Facebook повідомила мати дитини Ірина Бучок.

Так, інцидент стався у тролейбусі №37.

Як розповіла мама хлопчика, її син їхав на тренування тролейбусом і у салон зайшли працівники КП "Київпастранс". Дитина забула учнівський квиток, тому один із контролерів погрозами вимагав від дитини сплатити 160 грн штрафу. А гроші змусили переказати на особистий рахунок контролера.

У Києві контролер ошукав хлопчика (facebook.com/irina.buchok)

"Так, він порушив правила проїзду, електронні квитки ніяк не виготовлять, але "розводити" дітей та поповнювати свої власні картки це вже якось занадто", - каже жінка.

Згодом у КП "Київпастранс" відреагували на інцидент та зазначили, контролера, який змусив дитину переказати йому гроші, уже звільнили. Окрім того, на банківську карточку дитини повернули 160 грн.

У Києві контролер ошукав хлопчика (facebook.com/irina.buchok)

У коментарях користувачі відреагували на подію.

  • 12 річна дитина не заробляє грошей і вимагати штраф, контролери не мають права, навіть у дорослого. Їм рекомендовано пропонувати заплатити штраф;
  • Жахливо, що люди ніяк не відреагували на таку ситуацію. Потрібно відразу поліцію викликати. Ганьба таким контролерам;
  • Страшно, що люди ніхто не втрутився і не заступилися, повна байдужість. Вигнати таких контролерів з ганьбою!.

Раніше ми повідомляли, що у Харкові хлопець зі скрипкою виліз на дах тролейбуса і влаштував концерт.

Також ми писали, що у Харкові жінці ледь не відірвало голову через тролейбус.

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