В Киеве девушку не взяли на работу из-за украинского языка: "корпоративная культура" (видео)

Так, компания отказала активистке движения "Отпор" Виктории Юхимец в приеме на работу из – за того, что она разговаривает на украинском, а в компании "корпоративная культура - все на русском".

Это считается грубым нарушение Конституции Украины, Кодекса законов о труде Украины и Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Видео телефонного разговора с представительницей компании Columb Trade.

На видео можно услышать, как менеджер компании вполне недвусмысленно заявляет, что компания не берет на работу украиноязычных украинцев из-за своей русскоязычной "корпоративной культуры".

"Мы обратились к компании Columb Trade с требованием публично извиниться и немедленно устранить нарушение украинского законодательства и прав граждан. А также призвали Уполномоченного ВРУ по правам человека Людмила Денисова и Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень взять ситуацию под свой контроль и привлечь виновных к ответственности согласно закону", - говорится в обращении "Отпор".

После этого компания Columb Trade обнародовала извинения, в котором заявила, что не занимается "антинационализмом".

Также они рассказали, что в компании даже не догадывались, что подобные вещи происходят у них под носом. Соответственно, все, что произошло в телефонном разговоре, является "субъективным мнением конкретного сотрудника" и теперь в компании проведут внутреннее расследование.

Фото: извинения компании Columb Trade (facebook.com/vidsich)

Также требуют чтобы компания отчиталась обществу о мерах, которые приняты для защиты прав украиноязычных граждан и перевода деятельности компании на украинский язык.

Виктория Юхимец рассказывает, что с извинениями из Columb Trade к ней уже звонили дважды. Первый раз - 15 июля, второй - сегодня, 17 июля. Однако девушка говорит, что в извинениях не нуждается, ведь эта ситуация вышла на общественное рассмотрение и должна касаться каждого.