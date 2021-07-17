У Києві дівчину не взяли на роботу через українську мову: "корпоративна культура" (відео)

Так, компанія відмовила активістці руху "Відсіч" Вікторії Юхимець у прийнятті на роботу через те, що вона розмовляє українською, а в компанії "корпоратівная культура – все на русском".

Це вважається грубим порушення Конституції України, Кодексу законів про працю України та Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Відео телефонної розмови з представницею компанії Columb Trade.

На відео можна почути, як менеджер компанії цілком недвозначно заявляє, що компанія не бере на роботу україномовних українців через свою російськомовну "корпоративну культуру".

"Ми звернулися до компанії Columb Trade з вимогою публічно вибачитися та негайно усунути порушення українського законодавства і прав громадян. А також закликали Уповноважену ВРУ з прав людини Людмила Денісова та Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь узяти ситуацію під свій контроль та притягти винних до відповідальності згідно з законом", - йдеться у зверненні "Відсіч".

Після цього компанія Columb Trade оприлюднила вибачення, в якому заявила, що не займається "антинаціоналізмом".

Також вони розповіли, що в компанії навіть не здогадувалися, що подібні речі відбуваються у них під носом. Відповідно, все що відбулося у телефонній розмові, є "суб'єктивною думкою конкретного співробітника" і тепер у компанії проведуть внутрішнє розслідування.

Фото: вибачення компанії Columb Trade (facebook.com/vidsich)

Також вимагають аби компанія прозвітувала суспільству про заходи, яких вжили для захисту прав україномовних громадян і щодо переведення діяльності компанії на українську мову.

Вікторія Юхимець розповідає, що із вибаченнями з Columb Trade до неї вже телефонували двічі. Перший раз - 15 липня, другий - сьогодні, 17 липня. Однак дівчина каже, що вибачень не потребує, адже ця ситуація вийшла на суспільний розгляд і повинна стосуватися кожного.