В Киеве коммунальщики отличились странным действием в дождь (видео)

В Киеве 24 мая отличились странными действиями коммунальные службы. Так, несмотря на дождь, недалеко от станции метро "Левобережная" поливали газон.
Об этом сообщили на странице Киев Оперативный в Facebook.
"Самое время поливать газоны, ведь недостаточно ж осадков, да? Киев, Левобережка", - сказано в сообщении.
В Киеве в дождь поливают газоны
В ролике можно увидеть, как в ливень работает полив газонов.
В комментариях украинцы возмутились данным действием, но отметили, что у нас в стране это привычная ситуация.
Как мы ранее сообщали, в центре Киева возле Бессарабского рынка клумбу украсили колючей проволокой. Фотографию этого опубликовали в соцсетях, и она вызвала большое удивление пользователей сети.