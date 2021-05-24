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В Киеве коммунальщики отличились странным действием в дождь (видео)

Автор: Людмила Жукова

В Киеве 24 мая отличились странными действиями коммунальные службы. Так, несмотря на дождь, недалеко от станции метро "Левобережная" поливали газон.

Об этом сообщили на странице Киев Оперативный в Facebook.

"Самое время поливать газоны, ведь недостаточно ж осадков, да? Киев, Левобережка", - сказано в сообщении.

В Киеве в дождь поливают газоны

В ролике можно увидеть, как в ливень работает полив газонов.

В комментариях украинцы возмутились данным действием, но отметили, что у нас в стране это привычная ситуация.

  • Это как косить траву мотокосой зимой.
  • Это уже классика от УЗН Днепровского района.
  • Это явно автополив. Конечно можно субъективно решить, что дождь идет достаточно сильный, чтоб руками отключать этот полив и воды хватит. Можно даже специального человека завести, который это будет решать вкл/выкл, ага... Нашли "зраду" там, где не надо.
  • Мне интересно, те кто пишут про автоматику, не думали почему он зимой не включается или осенью?))) Может им сказать что там человек назначен управлять?
  • Поливать газоны в том месте(вдоль трассы) вообще не имеет смысла. Потому что им никто не пользуется - бесполезный расход денег.

Как мы ранее сообщали, в центре Киева возле Бессарабского рынка клумбу украсили колючей проволокой. Фотографию этого опубликовали в соцсетях, и она вызвала большое удивление пользователей сети.

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