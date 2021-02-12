В Киеве коммунальщики отказались расчищать от сугробов дорогу к школе для детей с проблемами зрения

В Киеве коммунальные службы отказались расчищать от снега дорогу к школе, в которой учатся дети с проблемами зрения. Учебное заведение находится в районе станции метро Демеевская, и в районе такая школа одна.
Об этом говорится в сюжете передачи "Сніданок з 1+1".
Отмечается, что родители школьников пожаловались коммунальщикам на сугробы, которые те не расчистили. Люди обратились к ним с запросом об уборке снега на дороге, по которой им теперь очень сложно вести детей в школу на уроки.
Появилось видео, снятое на днях, как дети и взрослые едва ли в состоянии преодолеть этот путь, на который в обычное время уходило около 10 минут.
Впрочем, коммунальщики убирать снег по запросу граждан отказались и заявили, что и них есть приоритеты, какие дороги расчищать первыми, а какие - нет. И дороги к школам у них в этот список первоочередных не входят.
"Очень трудно было идти. Дороги засыпаны, не расчищены, транспорт застревает", - жалуются киевляне.
"В обычный день дорога занимает 10-12 минут. Сегодня мы идем уже 27-ю минуту, и нет еще конца", - говорит одна из мам школьников.
Отметим, что в Киеве из-за обильных снегопадов и метелей до конца недели закрыли школы и детсады - согласно постановлению столичной врасти - обучение было переведено в онлайн формат.
Видео: В Киеве коммунальные службы не захотели расчищать от снега дорогу к школе
Ранее мы писали о том, что в Киеве гололед привел к настоящему апокалипсису на дорогах.
Напомним, что недавно появилось видео со сноубордистами в центре Киева, которое восхитило украинцев.