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У Києві комунальники відмовилися розчищати від заметів дорогу до школи для дітей з вадами зору

Автор: Володимир Костирін

У Києві комунальні служби відмовилися розчищати від снігу дорогу до школи, в якій навчаються діти з вадами зору. Навчальний заклад знаходиться в районі станції метро Деміївська, і в районі така школа одна.

Про це йдеться у сюжеті передачі "Сніданок з 1+1".

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Зазначається, що батьки школярів поскаржилися комунальникам на кучугури, які ті не розчистили. Люди звернулися до них із запитом про прибирання снігу на дорозі, якою їм тепер дуже складно вести дітей до школи на уроки.

З'явилося відео, зняте днями, як діти та дорослі мало не в змозі подолати цей шлях, на який у звичайний час йшло близько 10 хвилин.

Втім, комунальники прибирати сніг за запитом громадян відмовилися і заявили, що у них є пріоритети, які дороги розчищати першими, а які - ні. І дороги до шкіл у них в цей список першочергових не входять.

"Дуже важко було йти. Дороги засипані, не розчищені, транспорт застряє", - скаржаться кияни.

"У звичайний день дорога займає 10-12 хвилин. Сьогодні ми йдемо вже 27-му хвилину, і немає кінця", - каже одна з мам школярів.

Зауважимо, що в Києві через рясні снігопади і хуртовини до кінця тижня закрили школи і дитсадки - згідно з постановою столичної врости - навчання було переведено на онлайн-формат.

Відео: У Києві комунальні служби не захотіли розчищати від снігу дорогу до школи

Раніше ми писали про те, що в Києві ожеледь призвела до справжнього апокаліпсиса на дорогах.

Нагадаємо, що нещодавно з'явилося відео зі сноубордистами в центрі Києва, яке захопило українців.

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