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В Киеве коммунальщики обрабатывают дороги: мешающие спецтехнике авто будут эвакуировать (видео)

Автор: Владимир Костырин

В Киеве сегодня выпал первый снег, и на дорогах столицы уже работают коммунальщики и спецтехника, расчищая улицы, мосты и площади, а также нанося жидкие хлориды, соль и песчаносоляную смесь. Дорожники "Киевавтодора" приступили к трудам еще до начала осадков.

Об этом 23 ноября передали в пресс-службе Киевского горсовета.

Отмечается, что к работе привлечены 173 единицы техники.

"Еще до начала осадков начали обрабатывать мосты, подъемы и спуски, а также улицы из брусчатки противогололедными средствами", - говорится в публикации.

Уборка первого снега в Киеве обрабатывание дорог 23 ноября (фото: kyivcity.gov.ua)

В "Киевавтодоре" напомнили водителям, что в период ухудшения погодных условий необходимо быть осмотрительными на дорогах, а также призвали сменить летнюю резину на зимнюю тех автомобилистов, кто до сих пор не успел подготовиться к холодной поре года.

Видео: "Киевавтодор" вывел спецтехнику для обрабатывания дорог

Кроме того, коммунальщики предупредили, что припаркованные на тротуарах авто, а также оставленные на крайних полосах дорог и обочинах, которые будут мешать работе спецтехники при уборке улиц от снега, будут эвакуированы.

Видео: коммунальщики в Киеве убирают первый снег 23 ноября

Видео: работники "Киевавтодора" обрабатывают заснеженные дороги 23 ноября

Всего столичные дорожники имеют в своем арсенале для зимнего содержания дорог, мостов, тротуаров и велодорожек 458 единиц основной и 128 единиц дополнительной спецтехники.

В Киеве коммунальщики убирают первый снег и обрабатывают дороги (фото: kyivcity.gov.ua)

Напомним, ранее в патрульной полиции предупредили, что Киев завтра тоже накроет мокрым снегом, и на дорогах будет гололедица.

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Киев