Первый снег и аварии на дорогах: Киев вечером остановился в пробках

Из-за первого снега и ухудшения погоды в Киеве на главных магистралях столицы образовались пробки. По состоянию на 17:30 движение затруднено, в том числе, из-за нескольких ДТП.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сервиса Google Maps .

В частности, традиционно для вечера в пробках стоит центр Киева, проспект Победы, улицы Довженко, Гетьмана и Чоколовский бульвар, бульвар Шевченко, проспект Бандеры до Северного моста, Набережное и Надднепрянское шоссе, Набережно-Рыбальская улица, бульвар Дружбы Народов и отдельные участки Окружной дороги.

На левобережной части серьезные пробки образовались в районе Дарницкой площади и на Харьковском шоссе.

Фото: пробки в Киеве (google.com/maps)