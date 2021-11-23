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Первый снег и аварии на дорогах: Киев вечером остановился в пробках

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Киев, Вторник 23 ноября 2021 17:37
Первый снег и аварии на дорогах: Киев вечером остановился в пробках Фото: пробки в Киеве (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Из-за первого снега и ухудшения погоды в Киеве на главных магистралях столицы образовались пробки. По состоянию на 17:30 движение затруднено, в том числе, из-за нескольких ДТП.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сервиса Google Maps.

В частности, традиционно для вечера в пробках стоит центр Киева, проспект Победы, улицы Довженко, Гетьмана и Чоколовский бульвар, бульвар Шевченко, проспект Бандеры до Северного моста, Набережное и Надднепрянское шоссе, Набережно-Рыбальская улица, бульвар Дружбы Народов и отдельные участки Окружной дороги.

На левобережной части серьезные пробки образовались в районе Дарницкой площади и на Харьковском шоссе.

Первый снег и аварии на дорогах: Киев вечером остановился в пробках

Фото: пробки в Киеве (google.com/maps)

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня в Киеве пошел первый снег, в частности, небольшой снег наблюдался в центральных районах города.

А завтра, 24 ноября, в Украине ожидается снег, гололедица и морозы.

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