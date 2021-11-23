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У Києві комунальники обробляють дороги: авто, що заважають спецтехніці, евакуюють (відео)

Автор: Володимир Костирін

У Києві сьогодні випав перший сніг, і на дорогах столиці вже працюють комунальники та спецтехніка, розчищаючи вулиці, мости та площі, а також наносячи рідкі хлориди, сіль і піщаносоляну суміш. Дорожники "Київавтодору" приступили до робіт ще до початку опадів.

Про це 23 листопада передали в прес-службі Київської міськради.

Зазначається, що до роботи залучено 173 одиниці техніки.

"Ще до початку опадів почали обробляти мости, підйоми і спуски, а також вулиці з бруківки протиожеледними засобами", - йдеться в публікації.

Прибирання першого снігу в Києві 23 листопада (фото :kyivcity.gov.ua)

У "Київавтодорі" нагадали водіям, що в період погіршення погодних умов необхідно бути обачними на дорогах, а також закликали змінити літню гуму на зимову тих автомобілістів, хто досі не встиг підготуватися до холодної пори року.

Відео: "Київавтодор" вивів спецтехніку для оброблення доріг

Крім того, комунальники попередили, що припарковані на тротуарах авто, а також залишені на крайніх смугах доріг і узбіччях, які заважатимуть роботі спецтехніки при прибиранні вулиць від снігу, будуть евакуйовані.

Відео: комунальники в Києві прибирають перший сніг 23 листопада

Відео: працівники "Київавтодору" обробляють засніжені дороги 23 листопада

Всього столичні дорожники мають у своєму арсеналі для зимового утримання доріг, мостів, тротуарів і велодоріжок 458 одиниць основної та 128 одиниць додаткової спецтехніки.

У Києві комунальники прибирають перший сніг і обробляють дороги (фото: kyivcity.gov.ua)

Нагадаємо, раніше в патрульній поліції попередили, що Київ завтра теж накриє мокрим снігом, і на дорогах буде ожеледиця.

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Київ