В Киеве из-за карантина транспортный коллапс: отчаявшиеся люди не могут никуда уехать

Полиция штрафует водителей маршруток из-за большого количества людей в них, поэтому водители других автобусов решили не останавливаться на других остановках. Доведенные до отчаяния люди не могут никуда выехать.

"Со слов автора, полиция штрафует водителей маршруток, у которых заполнено 50% мест в салоне. Из-за этого водители других маршруток просто не останавливаются на остановках. А из-за этого люди не могут уехать с остановок. Происходит то, что происходит", - сказано в сообщении на странице.

Осторожно, на видео присутствует нецензурная лексика.

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