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В Киеве из-за карантина транспортный коллапс: отчаявшиеся люди не могут никуда уехать

Автор: Людмила Жукова

Киев 22 марта попал в "красную" зону и из-за этого в транспорт пускают определенное количество людей. В Киеве в районе Окружной дороги произошел транспортный коллапс.

Об этом рассказали на странице Киев Оперативный в Facebook.

Полиция штрафует водителей маршруток из-за большого количества людей в них, поэтому водители других автобусов решили не останавливаться на других остановках. Доведенные до отчаяния люди не могут никуда выехать.

"Со слов автора, полиция штрафует водителей маршруток, у которых заполнено 50% мест в салоне. Из-за этого водители других маршруток просто не останавливаются на остановках. А из-за этого люди не могут уехать с остановок. Происходит то, что происходит", - сказано в сообщении на странице.

Осторожно, на видео присутствует нецензурная лексика.

В Киеве на Окружной люди не могут уехать с остановок

В комментариях украинцы отреагировали на ситуацию в Киеве.

  • Пока наши люди не начнут с себя-ничего не изменится!
  • И правильно делают. А что лучше, когда забита маршрутка и половина без масок?
  • И правильно. Ура. Почему в городском транспорте есть ограничения, а маршруткам пох. Вообще надо их убрать это убожество. Должен быть только городском транспорт
  • І вам всім це подобається? Підгузники на обличчі? Порушення Конституційних прав людини?
  • Та снимите вы этот лохдаун. Люди хотят ездить, ходить, гулять. Отмените маски.

Как мы ранее писали, в Киеве люди начали блокировать транспорт.

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