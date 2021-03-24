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У Києві через карантину транспортний колапс: зневірені люди не можуть нікуди доїхати

Автор: Людмила Жукова

Київ 22 березня потрапив в "червону" зону і через це в транспорт пускають певну кількість людей. У Києві в районі Окружної дороги стався транспортний колапс.

Про це розповіли на сторінці Київ Оперативний у Facebook.

Поліція штрафує водіїв маршруток через велику кількість людей в них, тому водії інших автобусів вирішили не зупинятися на інших зупинках. Доведені до відчаю люди не можуть нікуди виїхати.

"Зі слів автора, поліція штрафує водіїв маршруток, у яких заповнено 50% місць в салоні. Через це водії інших маршруток просто не зупиняються на зупинках. А через це люди не можуть виїхати з зупинок. Відбувається те, що відбувається", - сказано в повідомленні на сторінці.

Обережно, на відео присутня нецензурна лексика.

У Києві на Окружній люди не можуть виїхати з зупинок

В коментарях українці відреагували на ситуацію в Києві.

  • Поки наші люди не почнуть з себе, нічого не зміниться!
  • І правильно роблять. А що краще, коли забита маршрутка і половина без масок?
  • І правильно. Ура. Чому в міському транспорті є обмеження, а маршруткам пох. Взагалі треба прибрати це убозтво. Повинен бути тільки міському транспорт
  • І вам всім це подобається? Підгузники на обличчі? Порушення Конституційних прав людини?
  • Та ви зніміть цей лохдаун. Люди хочуть їздити, ходити, гуляти. Зніміть маски.

Як ми раніше писали, в Києві люди почали блокувати транспорт.

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Новини України Київ
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