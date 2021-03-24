У Києві через карантину транспортний колапс: зневірені люди не можуть нікуди доїхати

Поліція штрафує водіїв маршруток через велику кількість людей в них, тому водії інших автобусів вирішили не зупинятися на інших зупинках. Доведені до відчаю люди не можуть нікуди виїхати.

"Зі слів автора, поліція штрафує водіїв маршруток, у яких заповнено 50% місць в салоні. Через це водії інших маршруток просто не зупиняються на зупинках. А через це люди не можуть виїхати з зупинок. Відбувається те, що відбувається", - сказано в повідомленні на сторінці.

Обережно, на відео присутня нецензурна лексика.

У Києві на Окружній люди не можуть виїхати з зупинок

В коментарях українці відреагували на ситуацію в Києві.