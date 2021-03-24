В Киеве из-за карантина транспортный коллапс: отчаявшиеся люди не могут никуда уехать
Киев 22 марта попал в "красную" зону и из-за этого в транспорт пускают определенное количество людей. В Киеве в районе Окружной дороги произошел транспортный коллапс.
Об этом рассказали на странице Киев Оперативный в Facebook.
Полиция штрафует водителей маршруток из-за большого количества людей в них, поэтому водители других автобусов решили не останавливаться на других остановках. Доведенные до отчаяния люди не могут никуда выехать.
"Со слов автора, полиция штрафует водителей маршруток, у которых заполнено 50% мест в салоне. Из-за этого водители других маршруток просто не останавливаются на остановках. А из-за этого люди не могут уехать с остановок. Происходит то, что происходит", - сказано в сообщении на странице.
Осторожно, на видео присутствует нецензурная лексика.
В Киеве на Окружной люди не могут уехать с остановок
В комментариях украинцы отреагировали на ситуацию в Киеве.
- Пока наши люди не начнут с себя-ничего не изменится!
- И правильно делают. А что лучше, когда забита маршрутка и половина без масок?
- И правильно. Ура. Почему в городском транспорте есть ограничения, а маршруткам пох. Вообще надо их убрать это убожество. Должен быть только городском транспорт
- І вам всім це подобається? Підгузники на обличчі? Порушення Конституційних прав людини?
- Та снимите вы этот лохдаун. Люди хотят ездить, ходить, гулять. Отмените маски.
Как мы ранее писали, в Киеве люди начали блокировать транспорт.