ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Києві через карантину транспортний колапс: зневірені люди не можуть нікуди доїхати

Новость на русском → Київ, Середа 24 березня 2021 10:06
У Києві через карантину транспортний колапс: зневірені люди не можуть нікуди доїхати В Києві люди не можуть виїхати з зупинок (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Київ 22 березня потрапив в "червону" зону і через це в транспорт пускають певну кількість людей. У Києві в районі Окружної дороги стався транспортний колапс.

Про це розповіли на сторінці Київ Оперативний у Facebook.

Поліція штрафує водіїв маршруток через велику кількість людей в них, тому водії інших автобусів вирішили не зупинятися на інших зупинках. Доведені до відчаю люди не можуть нікуди виїхати.

"Зі слів автора, поліція штрафує водіїв маршруток, у яких заповнено 50% місць в салоні. Через це водії інших маршруток просто не зупиняються на зупинках. А через це люди не можуть виїхати з зупинок. Відбувається те, що відбувається", - сказано в повідомленні на сторінці.

Обережно, на відео присутня нецензурна лексика.

У Києві на Окружній люди не можуть виїхати з зупинок

В коментарях українці відреагували на ситуацію в Києві.

  • Поки наші люди не почнуть з себе, нічого не зміниться!
  • І правильно роблять. А що краще, коли забита маршрутка і половина без масок?
  • І правильно. Ура. Чому в міському транспорті є обмеження, а маршруткам пох. Взагалі треба прибрати це убозтво. Повинен бути тільки міському транспорт
  • І вам всім це подобається? Підгузники на обличчі? Порушення Конституційних прав людини?
  • Та ви зніміть цей лохдаун. Люди хочуть їздити, ходити, гуляти. Зніміть маски.

Як ми раніше писали, в Києві люди почали блокувати транспорт.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Життя Київ
LITE
В Україну поспішає потепління до +17, проте в квітні погода готує "сюрприз"
В Україну поспішає потепління до +17, проте в квітні погода готує "сюрприз"