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В Киеве известная суши-сеть влипла в скандал: не боятся ничего

Автор: Людмила Жукова

В Киеве известная сеть суши "Суши Мастер" оказалась в центре скандала. Дело в том, что сотрудники кафе на Здолбуновской утилизируют жидкие отходы от производства прямо в живую природу. За этим занятием работников сети застал один из жителей Киева и снял видео.

Ролик опубликовали на странице Киев Оперативный в Facebook и он вызвал бурю негодования в сети.

"Утилизация отходов от кафе Суши Мастер на Здолбуновской. Неплохо, а главное - дешево", - подписал видео автор ролика.

Видео можно посмотреть по ссылке.

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В комментариях украинцы предположили, что вероятней всего, у сотрудников в ведрах находится масло. Они сливают его прямо под деревья.

  • Такое впечатление, что это масло слитое с фритюра. В адекватных ресторанах, есть договор на утилизацию...
  • Свою родину помоями заливают! Театр Абсурда.
  • Эта сеть - дно. Ничего хорошего там не приготовят.
  • Не боятся ничего!

Там же в комментариях отреагировал на ситуацию представитель сети "Суши Мастер".

"Вітаю! Я - менеджер соціальних мереж Sushi Master. Ми саме розслідуємо цей випадок. Запевняємо Вас, що керівництво запровадить усі необхідні заходи і завтра надасть офіційні коментарі. Приносимо вибачення за цей інцидент. Ми зробимо усе, аби нічого подібного не повторилося", - написал менеджер заведения.

Как мы ранее писали, под "Эпицентром" люди мерзнут в огромных очередях.

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