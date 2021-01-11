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Под "Эпицентром" люди мерзнут в огромных очередях: видео и фото

Понедельник 11 января 2021 14:39
Под "Эпицентром" люди мерзнут в огромных очередях: видео и фото
"Эпицентр" работает в локдаун (фото: instagram.com/sledovatel_ua)
Автор: Людмила Жукова

Супермаркет "Эпицентр" угодил в скандал с началом карантина 8 января. Но этим все не закончилось. Сейчас люди в разных городах Украины не могут получить свои заказы, оформленные онлайн. Под магазинами образовываются огромные очереди, люди стоят на холоде в надежде забрать свои покупки.

Так, например, в Одессе, торговые залы "Эпицентра" прекратили свою работу. Людей просят ожидать на улице и туда им выносят заказанные товары. Судя по всему, движется все не быстро. Также есть опция сказать продавцу товар, какой нужен, и он выносит его на улицу.

Под &quot;Эпицентром&quot; люди мерзнут в огромных очередях: видео и фото

В Одессе собираются очереди возле "Эпицентра" (фото: zaodessu.com.ua)

Магазины "Эпицентра" в Днепре оказались не готовы к такому наплыву клиентов. Там люди стоят в километровых очередях в надежде получить заказанный товар. Интересно, что в связи с огромным спросом на товары, все клиенты не могут получить их в указанный срок. Отмечается, что из-за большого ажиотажа, украинцы не получают товары вовремя, пишет "Наше місто".

"Покупателей не пускают в торговый зал, а онлайн-заказы выдают на улице. Но видно, что сотрудники магазина не справляются с огромным объемом работы", - пишут в издании.

В Днепре под магазинами "Эпицентра" мерзнут люди

Как сообщают очевидцы, в Киеве ситуация такая же. Километровые очереди из людей растянулись под гипермаркетами столицы. В соцсетях недовольные украинцы публикуют фотографии столпотворений возле магазинов.

Под &quot;Эпицентром&quot; люди мерзнут в огромных очередях: видео и фото

В Киеве на Братиславской возле "Эпицентра" собралась огромная очередь (фото: Facebook/Владимир Грабинский)

На странице сети в Facebook возмущенные украинцы пишут свои комментарии. Люди жалуются на сервис и на то, что им приходится стоять на холоде.

  • Епіцентр Братиславська,11 Київ. Цілий день черги, замовлення можна чекати по 3 години і більше. При чому, незрозуміло за яким принципом видаються замовлення. Ті, які були далеко позаду, вже давно з товаром поїхали, і нші стоять. Юрба біля воріт видачі, скупчення, яка там дистанція. Команді епіцентру - ганьба. А менеджмент, по ходу, спить.
  • Для получения небольшого заказа пришлось простоять час на улице на холоде. Никакой заботы о покупателях. Очередь идет очень медленно.
  • На Григоренко очередь уже на самой улице.
  • Простояли полтора часа на холоде потом двадцать минут внутри! Это издевательство! Больше ничего заказывать не буду! Отвратительный сервис!

Как мы писали ранее, строительный супермаркет "Эпицентр" нашел способ работать и в новый карантин с 8 по 24 января.

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