Под "Эпицентром" люди мерзнут в огромных очередях: видео и фото

Супермаркет "Эпицентр" угодил в скандал с началом карантина 8 января. Но этим все не закончилось. Сейчас люди в разных городах Украины не могут получить свои заказы, оформленные онлайн. Под магазинами образовываются огромные очереди, люди стоят на холоде в надежде забрать свои покупки.
Так, например, в Одессе, торговые залы "Эпицентра" прекратили свою работу. Людей просят ожидать на улице и туда им выносят заказанные товары. Судя по всему, движется все не быстро. Также есть опция сказать продавцу товар, какой нужен, и он выносит его на улицу.
В Одессе собираются очереди возле "Эпицентра" (фото: zaodessu.com.ua)
Магазины "Эпицентра" в Днепре оказались не готовы к такому наплыву клиентов. Там люди стоят в километровых очередях в надежде получить заказанный товар. Интересно, что в связи с огромным спросом на товары, все клиенты не могут получить их в указанный срок. Отмечается, что из-за большого ажиотажа, украинцы не получают товары вовремя, пишет "Наше місто".
"Покупателей не пускают в торговый зал, а онлайн-заказы выдают на улице. Но видно, что сотрудники магазина не справляются с огромным объемом работы", - пишут в издании.
В Днепре под магазинами "Эпицентра" мерзнут люди
Как сообщают очевидцы, в Киеве ситуация такая же. Километровые очереди из людей растянулись под гипермаркетами столицы. В соцсетях недовольные украинцы публикуют фотографии столпотворений возле магазинов.
В Киеве на Братиславской возле "Эпицентра" собралась огромная очередь (фото: Facebook/Владимир Грабинский)
На странице сети в Facebook возмущенные украинцы пишут свои комментарии. Люди жалуются на сервис и на то, что им приходится стоять на холоде.
Как мы писали ранее, строительный супермаркет "Эпицентр" нашел способ работать и в новый карантин с 8 по 24 января.
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