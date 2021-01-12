У Києві відома суші-мережа влипла в скандал: не бояться нічого

У Києві відома мережа суші "Суші Майстер" опинилася в центрі скандалу. Річ у тому, що співробітники кафе на Здолбунівській утилізують рідкі відходи від виробництва прямо в живу природу. За цим заняттям працівників мережі застав один з жителів Києва і зняв відео.

Ролик опублікували на сторінці Київ Оперативний в Facebook і він викликав бурю обурення в мережі.

"Утилізація відходів від кафе Суші Майстер на Здолбунівській. Непогано, а головне - дешево", - підписав відео автор ролика.

Відео можна подивитися за посиланням.

В коментарях українці припустили, що найвірогідніше, у співробітників у відрах знаходиться олія. Вони зливають її прямо під дерева.

Таке враження, що ця олія злита з фритюру. В адекватних ресторанах, є договір на утилізацію...

Свою батьківщину помиями заливають! Театр Абсурду.

Ця мережа - дно. Нічого хорошого там не приготують.

Не бояться нічого!

Там же в коментарях відреагував на ситуацію представник мережі "Суші Майстер".

"Вітаю! Я - менеджер соціальних мереж Sushi Master. Ми саме розслідуємо цей випадок. Запевняємо Вас, що керівництво запровадить усі необхідні заходи і завтра надасть офіційні коментарі. Приносимо вибачення за цей інцидент. Ми зробимо усе, аби нічого подібного не повторилося", - написав менеджер закладу.

Як ми раніше писали, під "Епіцентром" люди мерзнуть у величезних чергах.