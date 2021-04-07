В Киеве изменяют процесс обучения выпускников: что нового

В Киеве ученикам 11-классов уменьшат количество предметов для изучения. Это нужно для подготовки к ВНО. Выпускникам также предложили завершить изучение нового материала к концу апреля.
Об этом сообщает Департамент образования КГГА.
"Мы предлагаем провести учебный процесс в мае по принципу образовательного трансформера, разбив выпускников не по классам, а по группам, с учетом выбранного ими профиля дальнейшего обучения уже за пределами родной школы", - говорится в сообщении.
Также предлагается дни перед ВНО превратить в дни предметного погружения. Когда-то это называлось консультациями перед экзаменом.
По словам экспертов, такой подход позволит уменьшить количество изучаемых предметов и повысит шансы учеников на поступление в высшие учебные заведения.
В департаменте образования также добавили, что в Украине не хватает 12-года обучения в школах, если учитывать условия дистанционного обучения.
Напомним, эксперты рассказали, как организовать быт и учебу детей во время локдауна, когда школьники учатся дистанционно.
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